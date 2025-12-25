В Слуге народа объяснили, кто на самом деле примет финальное решение о мирном соглашении с РФ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко. Фото: Кадр из эфира

Судьбу мирного соглашения будут решать депутаты, а не народ. Ратификация документа возможна исключительно через голосование в Верховной Раде, а проведение общенационального референдума по основным пунктам договоренностей не рассматривается.

Такое заявление в эфире "Вечір.LIVE" сделал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Парламент берет ответственность

По словам Горбенко, все 20 пунктов плана должны пройти детальное обсуждение во всех парламентских фракциях. Именно Рада должна легитимизировать соглашение.

На референдум, по мнению нардепа, можно вынести разве что отдельный экономический вопрос. Например — о создании свободной экономической зоны. Политические и безопасностные аспекты остаются за законодателями.

Война надолго

Горбенко не тешит иллюзиями. Его прогноз суров: война продлится как минимум еще один год. Однако ресурс для борьбы есть.

Украина уже обеспечила себе финансовую подушку безопасности на 2026-2027 годы. Речь идет о кредитной линии в 90 миллиардов евро от европейских партнеров.

Куда пойдут миллиарды

Депутат объяснил, на что потратят деньги ЕС. Главная ставка — на собственную силу. Средства направят на национальную ракетную программу и масштабирование производства дронов.

Цель амбициозная: ВСУ должны получить двукратное или даже трехкратное преимущество над врагом в средствах дальнего и среднего поражения. Европа за это платит, а Украина — разрабатывает и производит.

Ранее сообщалось, что в команде Трампа отводят примерно три месяца на окончание войны. США считают, что ситуация с агрессией РФ в Украине зашла в тупик.

Напомним, что Зеленский рассказал, что заложено в 20 пунктах мирного плана Украины и США.