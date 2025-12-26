Зеленский встретится с Трампом — что известно

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства сообщил, что переговоры между сторонами могут состояться в ближайшие дни.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в пятницу, 26 декабря.

Глава государства заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова относительно очередных контактов с американской делегацией и сообщил о переговорах на высшем уровне. Кроме того, президент добавил, что важные решения могут быть согласованы до конца года.

"Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — написал Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, издание Kyiv Post сообщило, что встреча Зеленского и Трампа может состояться уже 28 декабря в резиденции американского президента во Флориде. Западный чиновник сказал журналистам, что после последних этапов переговоров царит настроение "осторожной интриги".

"Уровень конкретности выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные вопросы — гарантии безопасности, выполнение и юридические обязательства России — все еще остаются нерешенными", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский уже обсудил детали нового мирного плана со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

А также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что будет, если Россия отвергнет мирный план.