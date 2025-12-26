Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал встречу с Трампом — детали

Зеленский анонсировал встречу с Трампом — детали

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 08:49
Зеленский встретится с Трампом — что известно
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства сообщил, что переговоры между сторонами могут состояться в ближайшие дни.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский встретится с Трампом

Глава государства заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова относительно очередных контактов с американской делегацией и сообщил о переговорах на высшем уровне. Кроме того, президент добавил, что важные решения могут быть согласованы до конца года.

"Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — написал Зеленский.

Зеленський зустрінеться з Трампом
Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, издание Kyiv Post сообщило, что встреча Зеленского и Трампа может состояться уже 28 декабря в резиденции американского президента во Флориде. Западный чиновник сказал журналистам, что после последних этапов переговоров царит настроение "осторожной интриги".

"Уровень конкретности выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные вопросы — гарантии безопасности, выполнение и юридические обязательства России — все еще остаются нерешенными", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский уже обсудил детали нового мирного плана со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

А также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что будет, если Россия отвергнет мирный план.

Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча мирный план мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации