Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що саме він вирішує долю угоди між Україною та РФ

Трамп заявив, що саме він вирішує долю угоди між Україною та РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 23:29
Трамп заявив, що саме він вирішує долю угоди між Україною та РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливої мирної угоди між Україною та Росією. Американський лідер заявив, що саме він ухвалить фінальне рішення у цьому питанні.

Про це він сказав в коментарі для POLITICO напередодні запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама
Читайте також:

Трамп про угоду між РФ та Україною

Очікується, що Зеленський прибуде до Флориди в неділю з новим мирним планом, який складається з 20 пунктів. Документ передбачає, зокрема, створення демілітаризованої зони, а ключовою темою переговорів мають стати гарантії безпеки з боку США.

Проте у розмові з журналістами Трамп не виявив готовності швидко підтримати ініціативу Києва.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський розкрив плани щодо зустрічі із Дональдом Трампом у Флориді. 

А також український лідер назвав умови візиту Дональда Трампа до України.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп договір Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації