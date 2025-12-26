Трамп заявив, що саме він вирішує долю угоди між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливої мирної угоди між Україною та Росією. Американський лідер заявив, що саме він ухвалить фінальне рішення у цьому питанні.
Про це він сказав в коментарі для POLITICO напередодні запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп про угоду між РФ та Україною
Очікується, що Зеленський прибуде до Флориди в неділю з новим мирним планом, який складається з 20 пунктів. Документ передбачає, зокрема, створення демілітаризованої зони, а ключовою темою переговорів мають стати гарантії безпеки з боку США.
Проте у розмові з журналістами Трамп не виявив готовності швидко підтримати ініціативу Києва.
"У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", — заявив Трамп.
Нагадаємо, що до цього Володимир Зеленський розкрив плани щодо зустрічі із Дональдом Трампом у Флориді.
А також український лідер назвав умови візиту Дональда Трампа до України.
Читайте Новини.LIVE!