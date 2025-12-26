Трамп заявив, що саме він вирішує долю угоди між Україною та РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливої мирної угоди між Україною та Росією. Американський лідер заявив, що саме він ухвалить фінальне рішення у цьому питанні.

Про це він сказав в коментарі для POLITICO напередодні запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп про угоду між РФ та Україною

Очікується, що Зеленський прибуде до Флориди в неділю з новим мирним планом, який складається з 20 пунктів. Документ передбачає, зокрема, створення демілітаризованої зони, а ключовою темою переговорів мають стати гарантії безпеки з боку США.

Проте у розмові з журналістами Трамп не виявив готовності швидко підтримати ініціативу Києва.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", — заявив Трамп.

