Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Столько, сколько захочу — Трамп анонсировал разговор с Путиным

Столько, сколько захочу — Трамп анонсировал разговор с Путиным

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 23:50
Трамп заявил, что ожидает снова поговорить с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что уже совсем скоро ожидает вновь поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам американского лидера, разговор будет длиться столько, сколько он захочет.

Об этом Трамп сказал в интервью Politico.

Реклама
Читайте также:

Трамп и Путин вновь будут говорить об Украине

В ходе беседы Трамп заявил, что намерен стать главным арбитром любого мирного соглашения между Украиной и Россией. Он рассказал, что ожидает поговорить с Путиным.

"Думаю, с ним (Зеленским. — Ред.) все пройдет хорошо. Думаю, с Путиным тоже все пройдет хорошо", — сказал Трампом, добавив, что ожидает поговорить в главой Кремля "вскоре, столько, сколько захочет".

Что же касается президента Украины Владимира Зеленского, то ожидается, что он встретится с Трампом во Флориде уже в это воскресенье, 28 декабря.

Украинский лидер сказал журналистам, что привезет с собой новый мирный план из 20 пунктов. Politico отмечает, что документ включает в себя создание демилитаризованной зоны, и ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США.

Однако, Трамп в интервью, судя по всему, "отнесся к последнему предложению Зеленского прохладно" и не спешит одобрять предложение украинского президента.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал Трамп.

Также президент США отметил, что российская экономика находится под серьезным давлением.

"Их экономика в тяжелом, очень тяжелом состоянии", — заявил глава Белого дома.

Напомним, по словам Зеленского, мирный план из 20 пунктов готов уже на 90%. Он подчеркнул, что сейчас давала сделать так, чтобы документ был готов на 100%.

Также украинский лидер сказал, что Трамп может приехать в Украину. Это может произойти для поддержки мирной сделки и завершения войны.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации