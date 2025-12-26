Трамп заявил, что ожидает снова поговорить с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что уже совсем скоро ожидает вновь поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам американского лидера, разговор будет длиться столько, сколько он захочет.

Об этом Трамп сказал в интервью Politico.

Трамп и Путин вновь будут говорить об Украине

В ходе беседы Трамп заявил, что намерен стать главным арбитром любого мирного соглашения между Украиной и Россией. Он рассказал, что ожидает поговорить с Путиным.

"Думаю, с ним (Зеленским. — Ред.) все пройдет хорошо. Думаю, с Путиным тоже все пройдет хорошо", — сказал Трампом, добавив, что ожидает поговорить в главой Кремля "вскоре, столько, сколько захочет".

Что же касается президента Украины Владимира Зеленского, то ожидается, что он встретится с Трампом во Флориде уже в это воскресенье, 28 декабря.

Украинский лидер сказал журналистам, что привезет с собой новый мирный план из 20 пунктов. Politico отмечает, что документ включает в себя создание демилитаризованной зоны, и ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США.

Однако, Трамп в интервью, судя по всему, "отнесся к последнему предложению Зеленского прохладно" и не спешит одобрять предложение украинского президента.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал Трамп.

Также президент США отметил, что российская экономика находится под серьезным давлением.

"Их экономика в тяжелом, очень тяжелом состоянии", — заявил глава Белого дома.

Напомним, по словам Зеленского, мирный план из 20 пунктов готов уже на 90%. Он подчеркнул, что сейчас давала сделать так, чтобы документ был готов на 100%.

Также украинский лидер сказал, что Трамп может приехать в Украину. Это может произойти для поддержки мирной сделки и завершения войны.