Україна
Стільки, скільки захочу — Трамп анонсував розмову з Putіним

Стільки, скільки захочу — Трамп анонсував розмову з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 23:50
Трамп заявив, що очікує знову поговорити з Путіним
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: росЗМІ

Президент США Дональд Трамп анонсував, що вже зовсім скоро очікує знову поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним. За словами американського лідера, розмова триватиме стільки, скільки він захоче.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Politico. 

Читайте також:

Трамп і Путін знову говоритимуть про Україну

Під час бесіди Трамп заявив, що має намір стати головним арбітром будь-якої мирної угоди між Україною і Росією. Він розповів, що очікує поговорити з Путіним.

"Думаю, з ним (Зеленським. — Ред.) усе пройде добре. Думаю, з Путіним теж усе пройде добре", — сказав Трампом, додавши, що очікує поговорити з главою Кремля "незабаром, стільки, скільки захоче".

Що ж стосується президента України Володимира Зеленського, то очікується, що він зустрінеться з Трампом у Флориді вже цієї неділі, 28 грудня.

Український лідер сказав журналістам, що привезе із собою новий мирний план із 20 пунктів. Politico зазначає, що документ включає в себе створення демілітаризованої зони, і очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки з боку США.

Однак, Трамп в інтерв'ю, судячи з усього, "поставився до останньої пропозиції Зеленського прохолодно" і не поспішає схвалювати пропозицію українського президента.

"У нього нічого не буде, поки я це не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", — сказав Трамп.

Також президент США зазначив, що російська економіка перебуває під серйозним тиском.

"Їхня економіка у важкому, дуже важкому стані", — заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, за словами Зеленського, мирний план із 20 пунктів готовий уже на 90%. Він підкреслив, що зараз давала зробити так, щоб документ був готовий на 100%.

Також український лідер сказав, що Трамп може приїхати в Україну. Це може статися для підтримки мирної угоди і завершення війни.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
