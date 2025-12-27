Трамп вважає, що є хороший шанс закінчити війну в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди по Україні. Так він прокоментував майбутній візит президента Володимира Зеленського до резиденції в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє New York Post.

Що сказав Трамп про шанси на мир в Україні

"Що ж, я думаю, у нас є непогані шанси. Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія теж хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона хоче це зробити, інша — ні", — заявив Трамп виданню в телефонній розмові.

Також він знову сказав, що врегулював 8 воєн, і війна в Україні - найскладніша з усіх. Водночас Трамп вважає, що "ми впораємося".

Нагадаємо, що в коментарі Politico Трамп теж зробив низку заяв. Глава Білого дому наголосив, що саме він ухвалить фінальне рішення в питанні мирної угоди.

Крім того, президент США анонсував нову телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.