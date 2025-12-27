Трамп вважає, що є хороший шанс закінчити війну в Україні

Трамп заявив про хороші шанси укласти мир
Президент США Дональд Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди по Україні. Так він прокоментував майбутній візит президента Володимира Зеленського до резиденції в Мар-а-Лаго.
Про це повідомляє New York Post.
Що сказав Трамп про шанси на мир в Україні
"Що ж, я думаю, у нас є непогані шанси. Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія теж хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона хоче це зробити, інша — ні", — заявив Трамп виданню в телефонній розмові.
Також він знову сказав, що врегулював 8 воєн, і війна в Україні - найскладніша з усіх. Водночас Трамп вважає, що "ми впораємося".
Нагадаємо, що в коментарі Politico Трамп теж зробив низку заяв. Глава Білого дому наголосив, що саме він ухвалить фінальне рішення в питанні мирної угоди.
Крім того, президент США анонсував нову телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.
