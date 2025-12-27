Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив про хороші шанси укласти мир

Трамп заявив про хороші шанси укласти мир

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 04:22
Трамп вважає, що є хороший шанс закінчити війну в Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди по Україні. Так він прокоментував майбутній візит президента Володимира Зеленського до резиденції в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє New York Post.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Трамп про шанси на мир в Україні

"Що ж, я думаю, у нас є непогані шанси. Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія теж хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона хоче це зробити, інша — ні", — заявив Трамп виданню в телефонній розмові.

Також він знову сказав, що врегулював 8 воєн, і війна в Україні - найскладніша з усіх. Водночас Трамп вважає, що "ми впораємося".

Нагадаємо, що в коментарі Politico Трамп теж зробив низку заяв. Глава Білого дому наголосив, що саме він ухвалить фінальне рішення в питанні мирної угоди.

Крім того, президент США анонсував нову телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія мирний план
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації