Зеленский назвал красные линии Украины в мирном плане
Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 12:55
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какие красные линии страны в мирном плане. Кроме того, он ответил, готов ли пойти на компромиссы на встрече с американским президентом Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил на вопросы журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.
Реклама
Читайте также:
Красные линии Украины
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама