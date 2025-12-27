Зеленский назвал красные линии Украины в мирном плане

Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какие красные линии страны в мирном плане. Кроме того, он ответил, готов ли пойти на компромиссы на встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил на вопросы журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Новость дополняется...