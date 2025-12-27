Видео
Україна
Зеленский ответил сколько ракет и дронов запустила РФ ночью

Дата публикации 27 декабря 2025 10:49
Атака на Украину 27 декабря — сколько ракет и дронов запустила Россия
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря запустили по Украине почти 500 дронов и 40 ракет, в частности "Кинжалы". Основная мишень — это энергетика и гражданская инфраструктура Киева.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря.

Последствия атаки 27 декабря — под завалами может быть человек

"К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров", — говорится в сообщении.

атака 27 грудня
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС

Президент отметил, что уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях — спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог.

"Много было вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "Кинжалы" и "шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на Россию партнеры осуществляют мало давления.

пошкоджений будинок
Последствия российской атаки на дом в Днепровском районе. Фото: Нацполиция

"Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное — воспользоваться", — добавил он.

Президент поблагодарил каждую страну, которая помогает Украине. Однако подчеркнул, что поставки ракет для ПВО должны быть достаточными и своевременными.

рятувальник
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

"О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с премьер-министром Канады и с президентом Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто с Украиной!", — добавил он.

Напомним, в Киеве в результате атаки пповреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, общежитие учебного заведения, гаражные кооперативы и объекты инфраструктуры.

Также Зеленский рассказывал, каким образом оккупанты обходят украинские перехватчики дронов.

Владимир Зеленский Киев спасатели война в Украине атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
