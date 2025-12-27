Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів скільки ракет і дронів запустила РФ вночі

Зеленський відповів скільки ракет і дронів запустила РФ вночі

Ua
Дата публікації: 27 грудня 2025 10:49
Атака на Україну 27 грудня - скільки ракет та дронів запустила Росія
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російські окупанти в ніч проти 27 грудня запустили по Україні майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема "Кинджали". Основна мішень — це енергетика та цивільна інфраструктура Києва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня.

Читайте також:

Наслідки атаки 27 грудня — під завалами може бути людина

"На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж", — йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що вже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях — рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог.

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "Кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі", — наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на Росію партнери здійснюють мало тиску.

"Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне — скористатися", — додав він.

Президент подякував кожній країні, яка допомагає Україні. Проте наголосив, що постачання ракет для ППО має бути достатнім і вчасним.

"Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з премʼєр-міністром Канади та з президентом Сполучених Штатів. Дякую всім, хто з Україною!", — додав він.

Новина доповнюється

 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
