Головна Новини дня Зеленський назвав червоні лінії України у мирному плані

Зеленський назвав червоні лінії України у мирному плані

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:55
Зеленський назвав червоні лінії України у мирному плані
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, які червоні лінії країни у мирному плані. Крім того, він відповів, чи готовий піти на компроміси на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це глава держава повідомив на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Червоні лінії України

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна Україна мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
