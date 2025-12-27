Зеленський пояснив, які гарантії безпеки потрібні Україні

Зеленський сказав, які гарантії безпеки необхідні Україні
Український лідер Володимир Зеленський відповів, які гарантії безпеки необхідно для країни. Зокрема, вони повинні бути юридично зобовʼязуючі.
Про це глава держава сказав на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.
Гарантії безпеки для України
Зеленський висловив вдячність командам, які були відкриті до обговорень гарантій безпеки для України.
"Бо це гарантії безпеки, які Америка дає Україні, а не навпаки. Тому для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки. І це залежить передусім від президента Трампа", — каже глава держави.
За його словами, питання полягає в тому, які гарантії безпеки готовий дати Трамп. Зокрема, юридично зобовʼязуючі залежать і від лідера США, і від позиції Конгресу.
"І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення. Але все одно залежить буде від президента США, що він готовий дати, коли він готовий дати, на який термін. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо це буде співпадати з нашим бажанням його рішення", — додав Зеленський.
