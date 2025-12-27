Відео
Зеленський сказав, які гарантії безпеки необхідні Україні

Зеленський сказав, які гарантії безпеки необхідні Україні

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 13:16
Зеленський пояснив, які гарантії безпеки потрібні Україні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський відповів, які гарантії безпеки необхідно для країни. Зокрема, вони повинні бути юридично зобовʼязуючі.

Про це глава держава сказав на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

Зеленський висловив вдячність командам, які були відкриті до обговорень гарантій безпеки для України.

"Бо це гарантії безпеки, які Америка дає Україні, а не навпаки. Тому для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки. І це залежить передусім від президента Трампа", — каже глава держави.

За його словами, питання полягає в тому, які гарантії безпеки готовий дати Трамп. Зокрема, юридично зобовʼязуючі залежать і від лідера США, і від позиції Конгресу.

"І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення. Але все одно залежить буде від президента США, що він готовий дати, коли він готовий дати, на який термін. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо це буде співпадати з нашим бажанням його рішення", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави пояснив червоні лінії України. Крім того, він наголосив на важливості гарантій безпеки.

Також Зеленський розповів про формат зустрічі з Трампом у Флориді.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
