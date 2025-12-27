Несогласие украинцев с планом мира — Зеленский высказался

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский ответил, имеет ли план взаимодействия с украинским обществом на случай, если оно не воспримет результаты его договоренностей с Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сказал на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

Есть ли план, если украинцы не примут мирное соглашение?

Новость дополняется...