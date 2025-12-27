Відео
Головна Новини дня Можлива незгода українців з планом миру — Зеленський висловився

Можлива незгода українців з планом миру — Зеленський висловився

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 13:29
Зеленський пояснив, що робитиме, якщо українці не приймуть мирні домовленості
Володимир Зеленський. Фото: CLEMENS BILAN/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський відповів, чи має план взаємодії з українським суспільством на випадок, якщо воно не сприйме результати його домовленостей зі Сполученими Штатами Америки.

Про це глава держава сказав на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Чи є план, якщо українці не приймуть мирну угоду?

Журналісти запитали у Зеленського, чи є план "Б" на випадок, якщо суспільство не сприйме результати домовленостей зі США. Він закликав насамперед дивитися на план "А" — закінчення війни.

"Зараз ми маємо прогрес зі Сполученими Штатами Америки, але це одна сторона – це ми з американцями. А є ще друга сторона, складна — американці з "рускіми". Наше завдання на сьогодні — покласти всі можливості на папері, щоб ми мали і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний план", — розповів Зеленський.

За його словами, є також компромісні речі. Він пояснив, якщо будуть питання, які викликають багато запитів від суспільства, то про це говоритимуть з українцями. Глава держави наголосив, що відкритий до діалогу. 

"Діалог з суспільством буде проводити також американська сторона, вони хочуть це робити", — каже він.

Гарантії безпеки

Також український лідер розповів щодо гарантій безпеки. За його словами, це "Коаліція охочих" та американці.

"І я говорив з Марком Рютте, генсеком НАТО, він готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від "Коаліції охочих". Я думаю, що все це допоможе. Дуже важливо, щоб ми були відкриті до нашого суспільства. В кінці-кінців є референдум, в кінці-кінців є вибори, є багато інструментів як суспільство буде показувати своє законне волевиявлення", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави пояснив, які гарантії безпеки потрібні для України.

Також Зеленський розповів про червоні лінії країни у мирному плані щодо завершення війни.

Володимир Зеленський українці Україна президент мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
