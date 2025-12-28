Мирний план щодо війни в Україні — Зеленський і Трамп мають розбіжності

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп мають розбіжності у питаннях мирного плану. Вони у неділю, 28 грудня, проведуть зустріч у Флориді, де обговорять угоду.

Про це повідомляє Reuters.

Розбіжності в мирному плані між Зеленським та Трампом

Лідери стикаються з розбіжностями щодо важливих питань у мирному плані, зокрема територій.

Нещодавно Зеленський розповів, що планує обговорити з Трампом долю Донбасу та майбутнє Запорізької атомної електростанції.

Росія неодноразово вимагала від України передати весь Донбас, включно з районами, що залишаються під контролем Києва. Водночас російські посадовці відкидали інші частини останньої пропозиції плану, що викликало сумніви щодо готовності диктатора Володимира Путіна прийняти результати переговорів. Крім того, він заявляв, що РФ буде продовжувати війну, якщо Україна не погодиться на "швидкий мир".

Раніше Зеленський зазначив, що прагне пом’якшити пропозицію США щодо повного виведення українських військ із Донбасу. У разі неможливості досягти компромісу, мирний 20-пунктовий план, за його словами, має бути винесений на референдум.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що обговорить з Трампом під час зустрічі у Флориді 28 грудня.

А начальник ГУР Кирило Буданов назвав найбільш сприятливий місяць для укладення мирної угоди.