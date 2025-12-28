Трамп поговорил с Путиным — что обсудили

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп 28 декабря созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло накануне его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Разговор Трампа и Путина

Трамп заявил, что его разговор с Путиным был "хорошим и продуктивным". Он состоялся накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским.

"Перед встречей с президентом Украины Зеленским, которая состоится сегодня в 13:00 (20:00 по киевскому времени - ред.), я имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным. Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго. Приглашаются представители прессы", — сообщил американский лидер.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с Дональдом Трампом. После встречи они вместе позвонят европейским лидерам.

В то же время известно, что президенты имеют разногласия в мирном плане. Они касаются вопроса о территориях.