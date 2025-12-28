Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 19:02
Трамп поговорил с Путиным — что обсудили
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп 28 декабря созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло накануне его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Разговор Трампа и Путина

Трамп заявил, что его разговор с Путиным был "хорошим и продуктивным". Он состоялся накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским.

"Перед встречей с президентом Украины Зеленским, которая состоится сегодня в 13:00 (20:00 по киевскому времени - ред.), я имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным. Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго. Приглашаются представители прессы", — сообщил американский лидер.

Розмова Трампа з Путіним
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с Дональдом Трампом. После встречи они вместе позвонят европейским лидерам.

В то же время известно, что президенты имеют разногласия в мирном плане. Они касаются вопроса о территориях.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации