Разговор Путина и Трампа — о чем говорили

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина длился более часа. Они договорились созвониться еще раз.

Об этом сообщает Sky News.

О чем говорили Трамп и Путин

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал детали сегодняшнего разговора Трампа и Путина. По его словам, они договорились поговорить еще раз по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским.

Известно, что этот звонок был организован по инициативе Дональда Трампа и длился 1 час 15 минут. В России описали разговор как "дружеский и с деловым характером".

Путин привел аргументы о принципиальной важности и в дальнейшем ориентироваться на понимание, достигнутые в Анкоридже. Также он согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально созданных двух рабочих групп — по вопросам безопасности и экономики.

По данным издания, и Путин, и Трамп согласны, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к "затягиванию войны". В то же время президент США сказал, что он убедился в "стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации".

Отмечается, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.

Напомним, 28 декабря Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским. По его словам, разговор был "хорошим и продуктивным".

В то же время СМИ сообщали, что Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Они подобны статье 5 Соглашения НАТО.