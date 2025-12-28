Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Разговор Трампа и Путина длился более часа — что обсудили

Разговор Трампа и Путина длился более часа — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 20:41
Разговор Путина и Трампа — о чем говорили
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина длился более часа. Они договорились созвониться еще раз.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама
Читайте также:

О чем говорили Трамп и Путин

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал детали сегодняшнего разговора Трампа и Путина. По его словам, они договорились поговорить еще раз по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским.

Известно, что этот звонок был организован по инициативе Дональда Трампа и длился 1 час 15 минут. В России описали разговор как "дружеский и с деловым характером".

Путин привел аргументы о принципиальной важности и в дальнейшем ориентироваться на понимание, достигнутые в Анкоридже. Также он согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально созданных двух рабочих групп — по вопросам безопасности и экономики.

По данным издания, и Путин, и Трамп согласны, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к "затягиванию войны". В то же время президент США сказал, что он убедился в "стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации".

Отмечается, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.

Напомним, 28 декабря Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским. По его словам, разговор был "хорошим и продуктивным".

В то же время СМИ сообщали, что Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Они подобны статье 5 Соглашения НАТО.

владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации