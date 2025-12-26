Відео
Головна Новини дня Подоляк розповів, яким чином можуть відбутися вибори і референдум

Подоляк розповів, яким чином можуть відбутися вибори і референдум

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 11:12
Вибори президента і референдум в Україні — Подоляк розповів, як може пройти голосування
Михайло Подоляк. Фото: кадр з відео

Президентські вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом, зокрема щодо чутливих питань, пов'язаних із територіями. Водночас українська влада не розглядає сценарію юридичного визнання тимчасово окупованих територій російськими.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Подоляк висловився про проведення виборів і референдуму в Україні

За його словами, проведення президентських виборів і референдуму можливе паралельно, однак будь-які рішення мають відповідати нормам міжнародного права.

"Референдум, якщо він стосуватиметься угоди, де є складні та чутливі питання має пройти паралельно з президентськими виборами", — сказав Подоляк.

Подоляк наголосив, що президент України не ухвалюватиме рішень про юридичне визнання окупованих територій частиною Росії. Він підкреслив, що такий крок є неможливим з погляду міжнародного права.

"Президент точно не буде приймати рішення, що ці території юридично будуть визнані російськими. Це неможливо. Це заборонено навіть не внутрішнім законодавством України, це заборонено міжнародним правом", — наголосив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, визнання окупації означало б фактичну легалізацію війни як інструменту зміни кордонів. Це, на його переконання, створило б небезпечний прецедент і поставило під загрозу суверенітет та територіальну цілісність не лише України, а й усіх держав світу.

"Якщо ми говоримо про територіальні питання, то це виключно референдум. Але визнання юридичного статусу, що це території російські, не буде", — додав Подоляк.

Крім того, у інтерв'ю Михайло Подоляк відповів, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на другий термін президенства.

А також радник керівника ОП зазначив, що Україна не має власних ресурсів для фінансування виборів.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
