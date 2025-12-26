Подоляк вважає, що Зеленський май йти на другий термін президента

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський має ефективну комунікацію з партнерами України, заклав багато чого у двосторонні гарантії безпеки, що має бути доведено до кінця. Тому він має балатуватися на пост президента знову, однак вибір буде виключно за ним.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Чи буде Зеленський балатуватися знову

"Президент Зеленський має сам про це сказати, але моя позиція незмінна протягом всієї війни: він має балотуватися на другий термін", — сказав радник ОП.

Він пояснив, що Зеленський глибоко в матеріалі. Зокрема, може чітко провести перехідний період від війни з урахуванням усіх нюансів, які будуть виникати на цьому шляху.

"У нього ефективна комунікація з нашими партнерами, які будуть максимально потрібні України на перехідному періоді для фінансування, додаткової мілітарізації та вибудованих безпекових архітектурних форматів. Тобто все, що він заклав у двосторонні гарантії безпеки, а 30 плюс країн, вони мають бути дореалізованими", — наголосив Подоляк.

Водночас радник ОП знову наголосив, що рішення знову балатуватися на пост президента — це буде виключно рішення Зеленського і він має сам про це заявити.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський заявив, що після підписання мирної угоди або ж в процесі їх реалізації, Верховна Рада зможе ухвалити рішення щодо дати проведення виборів президента в Україні.

Також ми писали, що сьогодні у п'ятницю, 26 грудня, відбудеться перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів під час війни.