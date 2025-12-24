Зеленський пояснив як і коли можливі вибори в Україні

Коли будуть вибори президента України — заява Зеленського
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:38
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський заявив, що після підписання мирної угоди або вже в процесі її реалізації Верховна Рада зможе ухвалити рішення щодо дати проведення президентських виборів в Україні. За словами глави держави, у визначений момент після укладення угоди парламент матиме можливість проголосувати за проведення виборів президента.
Новина доповнюється...
