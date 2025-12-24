Зеленский объяснил как и когда возможны выборы в Украине

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения или уже в процессе его реализации Верховная Рада сможет принять решение о дате проведения президентских выборов в Украине. По словам главы государства, в определенный момент после заключения соглашения парламент будет иметь возможность проголосовать за проведение выборов президента.

