Вибори через "Дію" - нардепка розкритикувала цю ідею

Вибори в Україні — нардепка назвала недоліки голосування у "Дії"
Позафракційна народна депутатка Вікторія Гриб прокоментувала ідею проведення виборів президента. Вона заявила, що Україна наразі не готова до голосування через застосунок "Дія".
Про це нардепка сказала в ефірі Вечір.LIVE.
Вибори в Україні через "Дію"
За словами Гриб, ідея онлайн-голосування не має суспільного консенсусу та несе серйозні ризики для легітимності виборчого процесу.
Депутатка наголосила, що спроби зводити будь-яку критику цієї ідеї до "агентів Кремля" є маніпуляцією.
Вона також підкреслила, що в українському суспільстві існують як аргументи на користь цієї ідеї, так і серйозні застереження.
Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився почати підготовку законопроєкту про вибори в Україні.
Раніше Польща заявила, що може допомогти Україні провести вибори із правової точки зору.
