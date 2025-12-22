Вибори через "Дію" - нардепка розкритикувала цю ідею

Вікторія Гриб. Фото: Facebook Вікторії Гриб

Позафракційна народна депутатка Вікторія Гриб прокоментувала ідею проведення виборів президента. Вона заявила, що Україна наразі не готова до голосування через застосунок "Дія".

Про це нардепка сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Вибори в Україні через "Дію"

За словами Гриб, ідея онлайн-голосування не має суспільного консенсусу та несе серйозні ризики для легітимності виборчого процесу.

Депутатка наголосила, що спроби зводити будь-яку критику цієї ідеї до "агентів Кремля" є маніпуляцією.

Вона також підкреслила, що в українському суспільстві існують як аргументи на користь цієї ідеї, так і серйозні застереження.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпорядився почати підготовку законопроєкту про вибори в Україні.

Раніше Польща заявила, що може допомогти Україні провести вибори із правової точки зору.