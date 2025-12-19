Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польща хоче допомогти Україні провести вибори — що відомо

Польща хоче допомогти Україні провести вибори — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:54
Польща допоможе Україні у проведенні виборів — що відомо
Українська та польська делегації. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Останній запропонував допомогу з польського боку під час організації майбутніх українських виборів — як президентських, так і парламентських.

Про це повідомляє Oko Pres.

Реклама
Читайте також:

Чажастий та Зеленський домовились про вибори

У п'ятницю Президент України прибув до Польщі на запрошення Президента Кароля Навроцького. Він зустрівся з президентом, а потім відвідав парламент, де поспілкувався зі спікером Сейму Влодзімежем Чажастим.

"Ми порушили питання про можливість надання правової допомоги, якщо Україна вирішить провести вибори. Пропозицію було сприйнято тепло. Будь ласка, ні в якому разі не сприймайте це як спробу моніторингу. Ми тут, щоб допомогти, і я наголошую, що ця допомога потрібна", — сказав Чажастий, пояснивши, що мав на увазі юридичну та організаційну допомогу.

Чажастий повідомив, що ця пропозиція  була "дуже тепло сприйнята" — буде призначено спеціальну робочу групу. Чажастий також повідомив, що запросив Зеленського  перед Сеймом, і запрошення було прийнято. Натомість Чажастий отримав запрошення виступити перед українським парламентом у лютому.

"Я не говорю про звітування спостерігачів, а про юридичну допомогу, про логістичну допомогу. Пам'ятайте, що наразі в Польщі проживає 2 млн українців, а 8 млн досі в Європі, і це величезне завдання", — додав він.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив: Кремль докладає титанічних зусиль, щоб посварити Україну та Польщу.

Раніше ми також інформували, що Зеленський відповів на пропозиції Москви "допомогти" з проведенням виборів на ТОТ.

Володимир Зеленський Польща вибори Сейм Кароль Навроцький
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації