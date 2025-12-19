Польща допоможе Україні у проведенні виборів — що відомо

Українська та польська делегації. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Останній запропонував допомогу з польського боку під час організації майбутніх українських виборів — як президентських, так і парламентських.

Про це повідомляє Oko Pres.

Чажастий та Зеленський домовились про вибори

У п'ятницю Президент України прибув до Польщі на запрошення Президента Кароля Навроцького. Він зустрівся з президентом, а потім відвідав парламент, де поспілкувався зі спікером Сейму Влодзімежем Чажастим.

"Ми порушили питання про можливість надання правової допомоги, якщо Україна вирішить провести вибори. Пропозицію було сприйнято тепло. Будь ласка, ні в якому разі не сприймайте це як спробу моніторингу. Ми тут, щоб допомогти, і я наголошую, що ця допомога потрібна", — сказав Чажастий, пояснивши, що мав на увазі юридичну та організаційну допомогу.

Чажастий повідомив, що ця пропозиція була "дуже тепло сприйнята" — буде призначено спеціальну робочу групу. Чажастий також повідомив, що запросив Зеленського перед Сеймом, і запрошення було прийнято. Натомість Чажастий отримав запрошення виступити перед українським парламентом у лютому.

"Я не говорю про звітування спостерігачів, а про юридичну допомогу, про логістичну допомогу. Пам'ятайте, що наразі в Польщі проживає 2 млн українців, а 8 млн досі в Європі, і це величезне завдання", — додав він.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив: Кремль докладає титанічних зусиль, щоб посварити Україну та Польщу.

Раніше ми також інформували, що Зеленський відповів на пропозиції Москви "допомогти" з проведенням виборів на ТОТ.