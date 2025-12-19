Зеленський відповів Путіну на пропозицію провести вибори на ТОТ — що відомо

Путіних "багато" — Зеленський відповів керівнику Кремля
Дата публікації: 19 грудня 2025 22:36
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує не одну "особистість".
"Путіних "багато": один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", — сказав Зеленський.
Крім того, український лідер відповів Путіну на пропозицію допомоги провести вибори президента України на тимчасово окупованих територіях. Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на те, щоб хтось контролював виборчий процес.
