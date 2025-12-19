Зеленский ответил Путину на предложение провести выборы на ВОТ — что известно

Путиных "много" — Зеленский ответил руководителю Кремля
Дата публикации 19 декабря 2025 22:36
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует не одну "личность".
"Путиных "много": один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", — сказал Зеленский.
Кроме того, украинский лидер ответил Путину на предложение помощи провести выборы президента Украины на временно оккупированных территориях. Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на то, чтобы кто-то контролировал избирательный процесс.
