Кремль согласился на условия Трампа по войне — заявление Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласилась на "сложные компромиссы", которые, по его словам, были предложены президентом США Дональдом Трампом в рамках попыток урегулирования войны против Украины. Несмотря на это, кремлевский диктатор не соглашается, что Россия виновата в войне против Украины.

Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции, которую транслировали росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Путин заявил о согласии с предложениями Трампа по миру

По словам Путина, Дональд Трамп якобы прилагает "серьезные и искренние усилия" для завершения войны. Он утверждает, что российская сторона получила от США ряд предложений и была приглашена к компромиссным решениям, которые в Кремле назвали непростыми для принятия.

Российский лидер заявил, что Москва приняла эти условия и согласилась на компромиссы, которые ей предложили. Отдельно кремлевский лидер упрекнул, что якобы "неправильно считать, что Россия от чего-то отказывается или блокирует договоренности".

В то же время Путин заявил, что дальнейшее развитие событий зависит не от Кремля. Он утверждает, что инициатива якобы находится на стороне Украины, которую он назвал "киевским режимом", а также ее "европейских спонсоров".

Отдельно президент РФ повторил циничный тезис о том, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в войне против Украины. По его словам, Москва, по его убеждению, не была стороной, которая начала этот конфликт.

Напомним, несмотря на это Владимир Путин не демонстрирует желание закончить войну. Недавно он сделал угрожающее заявление, что готов усилить наступление на Украину. На заявление отреагировал и Владимир Зеленский, который объяснил, почему России будет сложно продолжать войну и тем более усилить темпы продвижения.