Україна
РФ "не винна" у війні — Путін зробив заяву про мирні переговори

РФ "не винна" у війні — Путін зробив заяву про мирні переговори

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:36
Кремль погодився на умови Трампа щодо війни — заява Путіна
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва погодилася на "складні компроміси", які, за його словами, були запропоновані президентом США Дональдом Трампом у межах спроб врегулювання війни проти України. Попри це, кремлівський диктатор не погоджується, що Росія винна у війні проти України.

Про це Володимир Путін заявив на пресконференції, яку транслювали росЗМІ.

Читайте також:

Путін заявив про згоду із пропозиціями Трампа щодо миру

За словами Путіна, Дональд Трамп нібито докладає "серйозних і щирих зусиль" для завершення війни. Він стверджує, що російська сторона отримала від США низку пропозицій і була запрошена до компромісних рішень, які в Кремлі назвали непростими для ухвалення.

Російський лідер заявив, що Москва прийняла ці умови та погодилася на компроміси, які їй запропонували. Окремо кремлівський лідеро дорікнув, що нібито "неправильно вважати, що Росія від чогось відмовляється або блокує домовленості".

Водночас Путін заявив, що подальший розвиток подій залежить не від Кремля. Він стверджує, що ініціатива нібито перебуває на боці України, яку він назвав "київським режимом", а також її "європейських спонсорів".

Окремо президент РФ повторив цинічну тезу про те, що Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей у війні проти України. За його словами, Москва, на його переконання, не була стороною, яка розпочала цей конфлікт.

Нагадаємо, попри це Володимир Путін не демонструє бажання закінчити війну. Нещодавно він зробив погрозливу заяву, що готовий посилити наступ на Україну. На заяву відреагував й Володимир Зеленський, який пояснив, чому Росії буде складно продовжувати війну та тим паче посилити темпи просування.

володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
