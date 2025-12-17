Путін заявив про можливе посилення наступу в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може наростити темпи наступу в Україні, якщо західні країни не погодяться на мирні умови Москви. Він також пригрозив військовим шляхом "повернути історичні території", заявивши про "стратегічну ініціативу" армії РФ і намір розширювати так звану "буферну зону безпеки".

Про це інформують РосЗМІ у середу, 17 грудня.

Заяви Путіна щодо наступу та мирної угоди

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо повномасштабної війни проти України та мирної угоди. Зокрема, президент країни-агресорки сказав, що Росія може наростити темпи наступу в Україні.

За його словами, якщо західні країни не погодяться на мир, то Росія військовим шляхом поверне нібито свої "історичні території".

Крім того, Путін заявив, що Росія зможе досягти усіх заявлених цілей так званої "СВО".

Також диктатор сказав, що російська армія буде поступово розв'язувати задачу щодо створення та розширення "буферної зони безпеки" на кордоні з Україною.

Зокрема, Путін анонсував, що система "Орєшнік" стане на бойове чергування вже до кінця 2025 року.

Водночас Путін назвав твердження, що Росія становить загрозу для Європи — "нісенітницею та брехнею".

Щодо ситуації на фронті, то Путін сказав, що російська армія нібито завоювала стратегічну ініціативу на полі бою.

Нагадаємо, що нещодавно в Кремлі заявили, що не погодяться на поступки щодо територій у межах мирної угоди.

Також стало відомо, що в Кремлі категорично відкинули пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца влаштувати перемир'я на Різдво.