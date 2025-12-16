У Кремлі висунули низку умов щодо мирної угоди

Росія висунула низку умов щодо мирної угоди з Україною
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва готова до укладання мирної угоди з Україною. Однак він додав, що Кремль не погодиться на поступки щодо територій.
Про це Сергій Рябков заявив в інтерв’ю ABC News.
Представник Росії про мирну угоду з Україною
Представник МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва готова до мирної угоди, але не піде на компроміс щодо п'яти тимчасово окупованих територій України.
У контексті так званих "п'яти територій" мовиться про Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
За словами Рябкова, ці вимоги є "ключовою умовою" Москви для будь-якої угоди.
Він також наголосив, що Росія не погодиться на розміщення на території України військ країн НАТО, навіть у форматі безпекових гарантій після війни.
Попри це, він каже, що Кремль нібито готовий до домовленостей.
"Ми готові до угоди", — сказав Рябков, додавши, що сподівається на "якнайшвидше" досягнення домовленості.
"Ми робимо те, що робимо, ми хочемо це зупинити. Чи буде це зупинено — багато в чому залежить від того, як люди, які підтримують владу в Києві, усвідомлюють неминучий результат нашого успіху", — резюмував представник МЗС РФ.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував влаштувати перемирʼя на Різдво.
У Кремлі відповіли на пропозицію влаштувати перемир'я на різдвяні свята — РФ вбачає у цьому загрозу.
