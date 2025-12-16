Відео
Росія висунула низку умов щодо мирної угоди з Україною

Росія висунула низку умов щодо мирної угоди з Україною

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:13
У Кремлі висунули низку умов щодо мирної угоди
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва готова до укладання мирної угоди з Україною. Однак він додав, що Кремль не погодиться на поступки щодо територій.

Про це Сергій Рябков заявив в інтерв’ю ABC News.

Читайте також:

Представник Росії про мирну угоду з Україною

Представник МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва готова до мирної угоди, але не піде на компроміс щодо п'яти тимчасово окупованих територій України.

У контексті так званих "п'яти територій" мовиться про Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

За словами Рябкова, ці вимоги є "ключовою умовою" Москви для будь-якої угоди.

Він також наголосив, що Росія не погодиться на розміщення на території України військ країн НАТО, навіть у форматі безпекових гарантій після війни.

Попри це, він каже, що Кремль нібито готовий до домовленостей.

"Ми готові до угоди", — сказав Рябков, додавши, що сподівається на "якнайшвидше" досягнення домовленості.

"Ми робимо те, що робимо, ми хочемо це зупинити. Чи буде це зупинено — багато в чому залежить від того, як люди, які підтримують владу в Києві, усвідомлюють неминучий результат нашого успіху", — резюмував представник МЗС РФ.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував влаштувати перемирʼя на Різдво. 

У Кремлі відповіли на пропозицію влаштувати перемир'я на різдвяні свята — РФ вбачає у цьому загрозу.

володимир путін угода війна в Україні Росія мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
