Мирний план покажуть ЄС, США, Україні і представлять РФ - джерела

Володимир Путін. Фото: Reuters

У понеділок, 15 грудня, мирний план щодо завершення війни в Україні знову стане предметом обговорень на міжнародному рівні. Спочатку його обговорять лідери європейських країн, а потім до роботи над документом приєднаються Україна та США.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець із посиланням на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Коли Росії представлять фінальну версію мирного плану

За словами журналістки, сьогодні мирний план повторно обговорять із лідерами європейських країн. Після цього над документом ще раз працюватимуть українська та американська сторони.

"І вже після того, як документ буде готовий та буде влаштовувати сторони переговорного процесу — Україну, Європу та Штати — його мають показати росіянам", — заявила кореспондентка.

Вона додала, що подальший розвиток подій наразі залишається невідомим.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання, що стосується територій, залишається одним із найбільш важких для переговорів.

При цьому український лідер підкреслив, що партнери продовжують слухати Україну, тому вони готові шукати рішення для миру.