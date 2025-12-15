Мирный план покажут ЕС, США, Украине и представят РФ - источники

Владимир Путин. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, мирный план по завершению войны в Украине снова станет предметом обсуждений на международном уровне. Сначала его обсудят лидеры европейских стран, а затем к работе над документом присоединятся Украина и США.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистки, сегодня мирный план повторно обсудят с лидерами европейских стран. После этого над документом еще раз будут работать украинская и американская стороны.

"И уже после того, как документ будет готов и будет устраивать стороны переговорного процесса — Украину, Европу и Штаты — его должны показать россиянам", — заявила корреспондентка.

Она добавила, что дальнейшее развитие событий пока остается неизвестным.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос, касающийся территорий, остается одним из самых трудных для переговоров.

При этом украинский лидер подчеркнул, что партнеры продолжают слышать Украину, поэтому они готовы искать решения для мира.