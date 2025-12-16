Видео
Главная Новости дня Россия выдвинула ряд условий по мирному соглашению с Украиной

Россия выдвинула ряд условий по мирному соглашению с Украиной

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 14:13
В Кремле выдвинули ряд условий по мирному соглашению
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к заключению мирного соглашения с Украиной. Однако он добавил, что Кремль не согласится на уступки по территориям.

Об этом Сергей Рябков заявил в интервью ABC News.

Читайте также:

Представитель России о мирном соглашении с Украиной

Представитель МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва готова к мирному соглашению, но не пойдет на компромисс по пяти временно оккупированным территориям Украины.

В контексте так называемых "пяти территорий" говорится о Крыме, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Рябкова, эти требования являются "ключевым условием" Москвы для любого соглашения.

Он также отметил, что Россия не согласится на размещение на территории Украины войск стран НАТО, даже в формате гарантий безопасности после войны.

Несмотря на это, он говорит, что Кремль якобы готов к договоренностям.

"Мы готовы к соглашению", — сказал Рябков, добавив, что надеется на "скорейшее" достижение договоренности.

"Мы делаем то, что делаем, мы хотим это остановить. Будет ли это остановлено — во многом зависит от того, как люди, которые поддерживают власть в Киеве, осознают неизбежный результат нашего успеха", — резюмировал представитель МИД РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил устроить перемирие на Рождество.

В Кремле ответили на предложение устроить перемирие на рождественские праздники — РФ видит в этом угрозу.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
