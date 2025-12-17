Видео
Главная Новости дня Путин пригрозил нарастить наступление РФ в Украине — заявление

Путин пригрозил нарастить наступление РФ в Украине — заявление

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 13:51
Путин заявил о возможном усилении наступления в Украине
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны не согласятся на мирные условия Москвы. Он также пригрозил военным путем "вернуть исторические территории", заявив о "стратегической инициативе" армии РФ и намерении расширять так называемую "буферную зону безопасности".

Об этом информируют РосСМИ в среду, 17 декабря.

Читайте также:

Заявления Путина о наступлении и мирном соглашении

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений относительно полномасштабной войны против Украины и мирного соглашения. В частности, президент страны-агрессора сказал, что Россия может нарастить темпы наступления в Украине.

По его словам, если западные страны не согласятся на мир, то Россия военным путем вернет якобы свои "исторические территории".

Кроме того, Путин заявил, что Россия сможет достичь всех заявленных целей так называемой "СВО".

Также диктатор сказал, что российская армия будет постепенно решать задачу по созданию и расширению "буферной зоны безопасности" на границе с Украиной.

В частности, Путин анонсировал, что система "Орешник" станет на боевое дежурство уже до конца 2025 года.

В то же время Путин назвал утверждение, что Россия представляет угрозу для Европы — "чушью и ложью".

Относительно ситуации на фронте, то Путин сказал, что российская армия якобы завоевала стратегическую инициативу на поле боя.

Напомним, что недавно в Кремле заявили, что не согласятся на уступки по территориям в рамках мирного соглашения.

Также стало известно, что в Кремле категорически отвергли предложение канцлера Германии Фридриха Мерца устроить перемирие на Рождество.

владимир путин обстрелы война в Украине Россия ситуация на фронте наступление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
