Зеленський прокоментував наміри Путіна продовжувати війну - що відомо

термінова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останнє висловлювання російського диктатора Володимира Путіна свідчать про намір продовжувати війну та прагнення до подальшої окупації українських територій.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента у четвер, 18 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про Путіна та зупинку війни