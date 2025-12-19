Видео
Главная Новости дня Польша хочет помочь Украине провести выборы — что известно

Польша хочет помочь Украине провести выборы — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:54
Польша поможет Украине в проведении выборов - что известно
Украинская и польская делегации. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Последний предложил помощь с польской стороны во время организации будущих украинских выборов — как президентских, так и парламентских.

Об этом сообщает Oko Pres.

Чажастый и Зеленский договорились о выборах

В пятницу Президент Украины прибыл в Польшу по приглашению Президента Кароля Навроцкого. Он встретился с президентом, а затем посетил парламент, где пообщался со спикером Сейма Влодзимежем Чажастым.

"Мы подняли вопрос о возможности предоставления правовой помощи, если Украина решит провести выборы. Предложение было воспринято тепло. Пожалуйста, ни в коем случае не воспринимайте это как попытку мониторинга. Мы здесь, чтобы помочь, и я подчеркиваю, что эта помощь нужна", — сказал Чажастый, пояснив, что имел в виду юридическую и организационную помощь.

Чажастый сообщил, что это предложение было "очень тепло воспринято" — будет назначена специальная рабочая группа. Чажастый также сообщил, что пригласил Зеленского перед Сеймом, и приглашение было принято. Зато Чажастый получил приглашение выступить перед украинским парламентом в феврале.

"Я не говорю об отчете наблюдателей, а о юридической помощи, о логистической помощи. Помните, что сейчас в Польше проживает 2 млн украинцев, а 8 млн до сих пор в Европе, и это огромная задача", — добавил он.

Напомним, что Зеленский отметил: Кремль прилагает титанические усилия, чтобы поссорить Украину и Польшу.

Ранее мы также информировали, что Зеленский ответил на предложения Москвы "помочь" с проведением выборов на ВОТ.

Владимир Зеленский Польша выборы Сейм Кароль Навроцкий
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
