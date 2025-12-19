Видео
Главная Новости дня РФ хочет перессорить Украину и Польшу — заявление Зеленского

РФ хочет перессорить Украину и Польшу — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:06
Зеленский предупредил об угрозе разрыва союза с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Во время своего визита в Польшу Владимир Зеленский сделал эмоциональное заявление об отношениях с Варшавой. Он подчеркнул: любая вражда между украинцами и поляками играет на руку исключительно Москве. Кремль прилагает титанические усилия, чтобы вбить клин между соседями.

Об этом глава государства рассказал в интервью польским журналистам, передают Новини.LIVE.

Главная цель Кремля

По словам президента, союз Украины и Польши - это фундамент безопасности не только двух стран, но и всей Европы. Разрушить его легко. Достаточно лишь нескольких неосторожных шагов. Именно на это рассчитывает агрессор.

Россия действует не только оружием. Она атакует информационно. Зеленский подчеркнул: Москва постоянно продвигает нарративы, призванные посеять раздор.

"Между нами не может быть вражды. Если бы мы были опрометчивыми, то действительно могли бы разрушить этот союз, который является крайне важным для выживания Европы и безопасности Польши", — заявил украинский президент.

Зеленский напомнил простую истину: украинские военные в окопах защищают не только свои дома. Они держат щит над всем континентом. И над Польшей также.

Глава государства отдельно поблагодарил Варшаву за поддержку. Он признал: помогая Киеву, партнеры действуют и в собственных интересах. Это инвестиция в их выживание.

"Сегодня каждый выполняет важную миссию не только для других, но и для себя, для своей родины", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий оценил визит Зеленского в Польшу. По его словам, это плохая весть для России.

Сам украинский лидер Зеленский назвал свой визит в Польшу "хорошим и важным".

