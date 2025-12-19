Зеленський попередив про загрозу розриву союзу з Польщею

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Під час свого візиту до Польщі Володимир Зеленський зробив емоційну заяву щодо відносин із Варшавою. Він наголосив: будь-яка ворожнеча між українцями та поляками грає на руку виключно Москві. Кремль докладає титанічних зусиль, щоб вбити клин між сусідами.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю польським журналістам, передають Новини.LIVE.

Головна ціль Кремля

За словами президента, союз України та Польщі — це фундамент безпеки не лише двох країн, а й усієї Європи. Зруйнувати його легко. Достатньо лише кількох необережних кроків. Саме на це розраховує агресор.

Росія діє не тільки зброєю. Вона атакує інформаційно. Зеленський підкреслив: Москва постійно просуває наративи, покликані посіяти розбрат.

"Між нами не може бути ворожнечі. Якби ми були необачними, то справді могли б зруйнувати цей союз, який є вкрай важливим для виживання Європи та безпеки Польщі", — заявив український президент.

Зеленський нагадав просту істину: українські військові в окопах захищають не тільки свої домівки. Вони тримають щит над усім континентом. І над Польщею також.

Глава держави окремо подякував Варшаві за підтримку. Він визнав: допомагаючи Києву, партнери діють і у власних інтересах. Це інвестиція у їхнє виживання.

"Сьогодні кожен виконує важливу місію не лише для інших, а й для себе, для своєї батьківщини", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі. За його словами, це погана звістка для Росії.

Сам український лідер Зеленський назвав свій візит до Польщі "хорошим та важливим".