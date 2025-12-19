Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ хоче пересварити Україну та Польщу — заява Зеленського

РФ хоче пересварити Україну та Польщу — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:06
Зеленський попередив про загрозу розриву союзу з Польщею
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Під час свого візиту до Польщі Володимир Зеленський зробив емоційну заяву щодо відносин із Варшавою. Він наголосив: будь-яка ворожнеча між українцями та поляками грає на руку виключно Москві. Кремль докладає титанічних зусиль, щоб вбити клин між сусідами.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю польським журналістам, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Головна ціль Кремля

За словами президента, союз України та Польщі — це фундамент безпеки не лише двох країн, а й усієї Європи. Зруйнувати його легко. Достатньо лише кількох необережних кроків. Саме на це розраховує агресор.

Росія діє не тільки зброєю. Вона атакує інформаційно. Зеленський підкреслив: Москва постійно просуває наративи, покликані посіяти розбрат.

"Між нами не може бути ворожнечі. Якби ми були необачними, то справді могли б зруйнувати цей союз, який є вкрай важливим для виживання Європи та безпеки Польщі", — заявив український президент.

Зеленський нагадав просту істину: українські військові в окопах захищають не тільки свої домівки. Вони тримають щит над усім континентом. І над Польщею також.

Глава держави окремо подякував Варшаві за підтримку. Він визнав: допомагаючи Києву, партнери діють і у власних інтересах. Це інвестиція у їхнє виживання.

"Сьогодні кожен виконує важливу місію не лише для інших, а й для себе, для своєї батьківщини", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі. За його словами, це погана звістка для Росії.

Сам український лідер Зеленський назвав свій візит до Польщі "хорошим та важливим". 

Володимир Зеленський росія Польща пропаганда війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації