Головна Новини дня Нас двох не перемогти — Зеленський оцінив візит до Польщі

Нас двох не перемогти — Зеленський оцінив візит до Польщі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:07
Зеленський в Польщі — президент оцінив свій візит
Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент України Володимир Зеленський назвав свій візит до Польщі "хорошим та важливим". За його словами, рішення, які демонструє Варшава для нашої підтримки, дуже зміцнюють дружбу країн.

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 19 грудня. 

Як Зеленський оцінив свій візит до Польщі

Зеленський заявив, що його візит до Польщі "дуже хороший". У нього вперше була зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким. За словами українського лідера, важливо продовжувати ці зустрічі та контакти. 

"Незалежність України і Польщі — дуже важливі речі. Росія чітко розуміє, що ми дві незалежні країни в дружніх, сильних і міцних відносинах. Між нами нічого немає, ніяких розбіжностей, безумовно завжди є питання, історичні, наприклад, це нормально, це життя. Але для росіян найстрашніше, коли ми будемо разом, бо нас двох вони перемогти точно не можуть", — наголосив президент. 

Він підкреслив, що сьогоднішній візит дуже важливий, відбулася низка зустрічей з керівництвом країни. За словами Зеленського, рішення, які демонструє Польща на підтримку України — це важливі речі, які лише зміцнюють дружбу між країнами.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі. За його словами, це погана звістка для Росії.

А Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче зруйнувати союз України і Польщі. РФ прагне розладу між країнами.

Володимир Зеленський Польща Росія візит співпраця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
