Главная Новости дня Нас двоих не победить — Зеленский оценил визит в Польшу

Нас двоих не победить — Зеленский оценил визит в Польшу

Дата публикации 19 декабря 2025 17:07
Зеленский в Польше — президент оценил свой визит
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой визит в Польшу "хорошим и важным". По его словам, решения, которые демонстрирует Варшава для нашей поддержки, очень укрепляют дружбу стран.

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском 19 декабря.

Читайте также:

Как Зеленский оценил свой визит в Польшу

Зеленский заявил, что его визит в Польшу "очень хороший". У него впервые была встреча с польским президентом Каролем Навроцким. По словам украинского лидера, важно продолжать эти встречи и контакты.

"Независимость Украины и Польши — очень важные вещи. Россия четко понимает, что мы две независимые страны в дружеских, сильных и крепких отношениях. Между нами ничего нет, никаких разногласий, безусловно всегда есть вопросы, исторические, например, это нормально, это жизнь. Но для россиян самое страшное, когда мы будем вместе, потому что нас двоих они победить точно не могут", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что сегодняшний визит очень важен, состоялся ряд встреч с руководством страны. По словам Зеленского, решения, которые демонстрирует Польша в поддержку Украины — это важные вещи, которые только укрепляют дружбу между странами.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий оценил визит Зеленского в Польшу. По его словам, это плохая весть для России.

А Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет разрушить союз Украины и Польши. РФ стремится к разладу между странами.

Владимир Зеленский Польша Россия визит сотрудничество
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
