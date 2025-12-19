Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил, что РФ хочет разрушить союз Украины и Польши

Зеленский заявил, что РФ хочет разрушить союз Украины и Польши

Ua en ru
Дата публикации 19 декабря 2025 13:58
Россия стремится поссорить Украину и Польшу — заявление Зеленского
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет разлада. В частности, Москва стремится разрушить союз Киева и Варшавы.

Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с лидером Польши Каролем Навроцким в пятницу, 19 декабря.

Читайте также:

Россия хочет разрушить союз Украины и Польши

"Украина всегда благодарна Польше, и всегда будет благодарна, но при этом Украина всегда защищала себя и защищала собой Европу. Самую высокую цену мы заплатили — это жизни наших людей, семей, детей", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, союз государств прочный, поэтому должен таким и оставаться. Глава государства также пригласил Навроцкого в Украину.

Российская агрессия

Зеленский заявил, что РФ не должна получить никакой выгоды от войны.

"Российские активы остаются в Европе неподвижными. Важно, чтобы сработал принцип, что Россия должна заплатить за эту войну, которую Россия начала. Иначе после попыток разделения Украины будут новые попытки России поделить других соседей", — добавил он.

Напомним, на пресс-конференции Навроцкий высказался о визите Зеленского в Польшу 19 декабря.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина предлагает партнерам опыт своей защиты.

Владимир Зеленский Польша война Украина Россия Кароль Навроцкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
