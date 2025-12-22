Выборы через "Дію" - нардеп раскритиковала эту идею

Выборы в Украине — нардеп назвала недостатки голосования в "Дії"
Внефракционный народный депутат Виктория Гриб прокомментировала идею проведения выборов президента. Она заявила, что Украина пока не готова к голосованию через приложение "Дія".
Об этом нардеп сказала в эфире Вечір.LIVE.
Выборы в Украине через "Дію"
По словам Гриб, идея онлайн-голосования не имеет общественного консенсуса и несет серьезные риски для легитимности избирательного процесса.
Депутат подчеркнула, что попытки сводить любую критику этой идеи к "агентам Кремля" являются манипуляцией.
Она также подчеркнула, что в украинском обществе существуют как аргументы в пользу этой идеи, так и серьезные предостережения.
Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился начать подготовку законопроекта о выборах в Украине.
Ранее Польша заявила, что может помочь Украине провести выборы с правовой точки зрения.
