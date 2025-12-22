Видео
Главная Новости дня Выборы в Украине — нардеп назвала недостатки голосования в "Дії"

Выборы в Украине — нардеп назвала недостатки голосования в "Дії"

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 23:54
Выборы через "Дію" - нардеп раскритиковала эту идею
Виктория Гриб. Фото: Facebook Виктории Гриб

Внефракционный народный депутат Виктория Гриб прокомментировала идею проведения выборов президента. Она заявила, что Украина пока не готова к голосованию через приложение "Дія".

Об этом нардеп сказала в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Выборы в Украине через "Дію"

По словам Гриб, идея онлайн-голосования не имеет общественного консенсуса и несет серьезные риски для легитимности избирательного процесса.

Депутат подчеркнула, что попытки сводить любую критику этой идеи к "агентам Кремля" являются манипуляцией.

Она также подчеркнула, что в украинском обществе существуют как аргументы в пользу этой идеи, так и серьезные предостережения.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился начать подготовку законопроекта о выборах в Украине.

Ранее Польша заявила, что может помочь Украине провести выборы с правовой точки зрения.

выборы украинцы нардепы голосование Дія
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
