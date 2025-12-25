Вибори в Україні — відома дата першої зустрічі робочої групи

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: rada.gov.ua

Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час війни відбудеться вже у п'ятницю, 26 грудня. До її складу залучено вже близько 60 людей.

Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Реклама

Читайте також:

Коли відбудеться перша зустріч робочої групи щодо виборів

"Завтра о 13:00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", — сказав Корнієнко.

Він розповів, що в робочу групу входять:

представники (по дві людини) від всіх фракцій та груп парламенту,

близько десяти осіб від ключових громадських організацій,

представники органів виконавчої влади та силових структур.

Також відомо, що різний рівень представництв, переважно це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС.

Корнієнко додав, що у голови групи три заступники:

голова парламентського комітету з питань державної влади Олена Шуляк,

голова комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич,

віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"За посадою в групу входить голова підкомітету з питань виборів, заступниця голови комітету з питань державної влади Аліна Загоруйко і понад 5 членів профільного комітету, тому що їм потім писати законопроєкти. Тобто група велика, депутатів багато. Також я допускаю, що, можливо, завтра будуть брати участь і представники фракцій та груп не тільки зі складу робочої групи", — сказав віцеспікер Верховної Ради.

За його словами, перше засідання робочої групи складатиме з двох великих блоків. Перший — це організаційний. Там обговорять, як працювати далі та провести більш професійні технічні обговорення.

Вже в другому блоці члени робочої групи заслухають виступ Центральної виборчої комісії

"Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо", — наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна не має ресурсів фінансувати вибори. Наразі весь бюджет спрямований на мілітаризацію та соціальні програми.

Також Зеленський сказав, коли будуть вибори президента України. ВРУ можу ухвалити відповідне рішення після підписання мирної угоди або вже в процесі її реалізації.