Главная Новости дня Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы по выборам

Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы по выборам

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 22:54
Выборы в Украине — известна дата первой встречи рабочей группы
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: rada.gov.ua

Первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по особенностям организации и проведения выборов во время войны состоится уже в пятницу, 26 декабря. В ее состав привлечено уже около 60 человек.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Когда состоится первая встреча рабочей группы по выборам

"Завтра в 13:00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. Сейчас в состав рабочей группы уже привлечено около 60 человек. Также возможно будут приобщаться люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", — сказал Корниенко.

Он рассказал, что в рабочую группу входят:

  • представители (по два человека) от всех фракций и групп парламента,
  • около десяти человек от ключевых общественных организаций,
  • представители органов исполнительной власти и силовых структур.

Также известно, что разный уровень представительств, преимущественно это заместители руководителей профильных департаментов, от МИД.

Корниенко добавил, что у главы группы три заместителя:

  • председатель парламентского комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк,
  • председатель комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич,
  • вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

"По должности в группу входит председатель подкомитета по вопросам выборов, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Алина Загоруйко и более 5 членов профильного комитета, потому что им потом писать законопроекты. То есть группа большая, депутатов много. Также я допускаю, что, возможно, завтра будут участвовать и представители фракций и групп не только из состава рабочей группы", — сказал вице-спикер Верховной Рады.

По его словам, первое заседание рабочей группы будет состоять из двух больших блоков. Первый — это организационный. Там обсудят, как работать дальше и провести более профессиональные технические обсуждения.

Уже во втором блоке члены рабочей группы заслушают выступление Центральной избирательной комиссии

"Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах... И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда надо двигаться... Ну да, примерно два часа мы поработаем", — подчеркнул Корниенко.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет ресурсов финансировать выборы. Сейчас весь бюджет направлен на милитаризацию и социальные программы.

Также Зеленский сказал, когда будут выборы президента Украины. ВРУ могу принять соответствующее решение после подписания мирного соглашения или уже в процессе его реализации.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
