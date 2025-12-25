Выборы в Украине — кто должен финансировать процесс

Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Украина не имеет ресурса, чтобы финансировать президентские выборы. Сейчас весь бюджет направлен на милитаризацию и социальные программы, которые компенсируют потери экономики для домохозяйств.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE.

Подоляк рассказал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и рабочая комиссия в парламенте должны обсчитать во сколько обойдутся выборы в Украине. Однако пока наше государство не имеет чем это финансировать.

"Объективно, мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет и другие приоритетные задачи. Это милитаризация и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств", — отметил политический деятель.

Кроме того, он обратил внимание, что для проведения голосования нужно прекращение войны и разработанный механизм, как будут голосовать военные.

"Люди, которые воюют, они тоже имеют право быть избранными. Но они не могут оставить позиции и пойти на агитационный период. Это нонсенс. То есть опять же — должно быть прекращение огня", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он заявил, что сейчас за границей находятся 6-8 миллионов граждан, механизм участия которых в выборах должна наработать специальная рабочая группа.

Напомним, ранее Зеленский ответил, когда будут выборы в Украине. После подписания мирного соглашения или уже в процессе его реализации Верховная Рада сможет принять решение о дате.

В то же время Руслан Стефанчук 22 декабря подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах в Украине.