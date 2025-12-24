Эксперт спрогнозировал выборы и референдум после завершения войны

Политтехнолог назвал возможные сроки президентских выборов
Президентские выборы в Украине могут состояться в 2026 году при условии реализации мирного сценария. Речь идет не только о президентских выборах, но и о дальнейшем обновлении парламента и органов местного самоуправления.
Такое мнение высказал политтехнолог Олег Постернак во время эфира "Вечер.LIVE".
При каких условиях и когда возможны выборы в Украине
По оценке эксперта, в Украине могут рассмотреть проведение всеукраинского референдума как элемента сопровождения избирательной кампании.
Постернак отметил, что предметом такого референдума может стать одобрение ключевых параметров возможного мирного соглашения. З
Политтехнолог также обратил внимание, что подобную технологию референдума уже применяли в других странах.
"Технологию референдума использовали и в Молдове, должна сама к что переизбраться по евроинтеграции. И теперь представьте себе, в мирном плане будет написано, что мы должны стать членами, например, в 27-м году. После этого, почему бы не провести референдум уже сейчас о желании украинцев, где они могут легитимизировать свое желание идти в Евросоюз?", — заявил Постернак.
В то же время эксперт признал, что действующее законодательство пока не позволяет проведение всеукраинских референдумов в условиях военного положения. По его словам, реализация такого сценария возможна только в случае внесения соответствующих изменений в законодательство.
Напомним, Владимир Зеленский объяснил, когда и при каких обстоятельствах возможны выборы в Украине.
Несмотря на это, в Украине уже начались определенные работы для подготовки к проведению выборов. Так вчера, 23 декабря, впервые за несколько лет возобновил работу Госреестр избирателей.
Поэтому в Верховной Раде уже формируют рабочую группу для организации выборов. Соответствующее решение уже подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
