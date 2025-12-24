Відео
Головна Новини дня Політтехнолог назвав можливі строки президентських виборів

Політтехнолог назвав можливі строки президентських виборів

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 12:14
Експерт спрогнозував вибори та референдум після завершення війни
Бюлетень для голосування. Фото архівне: УНІАН

Президентські вибори в Україні можуть відбутися у 2026 році за умови реалізації мирного сценарію. Йдеться не лише про президентські вибори, а й про подальше оновлення парламенту та органів місцевого самоврядування.

Таку думку висловив політтехнолог Олег Постернак під час ефіру "Вечір.LIVE".

Читайте також:

За яких умов та коли можливі вибори в Україні

За оцінкою експерта, в Україні можуть розглянути проведення всеукраїнського референдуму як елементу супроводу виборчої кампанії.

Постернак зазначив, що предметом такого референдуму може стати схвалення ключових параметрів можливої мирної угоди. З

Політтехнолог також звернув увагу, що подібну технологію референдуму вже застосовували в інших країнах.

"Технологію референдуму використовували і в Молдові, має сам до що переобратися щодо євроінтеграції. І тепер уявіть собі, в мирному плані буде написано, що ми маємо стати членами, наприклад, у 27-му році. Після цього, чому б не провести референдум вже зараз про бажання українців, де вони можуть легітимізувати своє бажання йти в Євросоюз?", — заявив Постернак. 

Водночас експерт визнав, що чинне законодавство наразі не дозволяє проведення всеукраїнських референдумів в умовах воєнного стану. За його словами, реалізація такого сценарію можлива лише у випадку внесення відповідних змін до законодавства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, коли та за яких обставин можливі вибори в Україні

Попри це, в Україні уже розпочалися певні роботи для підготовки до проведення виборів. Так вчора, 23 грудня, вперше за кілька років поновив роботу Держреєстр виборців.

Відтак у Верховній Раді уже формують робочу групу для організації виборів. Відповідне рішення уже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

ЦВК вибори Україна голосування президент
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
