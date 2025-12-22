Чи будуть вибори президента під час війни — Рада формує робочу група щодо швидкого опрацювання питання

Виборча скринька. Фото: 5 канал

У Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. На засідання будуть запрошені представники ЗМІ.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

Обговорення виборів президента — хто братиме участь

"Обговорення буде проходити спільно із представниками профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, із залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів", — йдеться в повідомленні.

Про дату та час засідання Арахамія пообіцяв повідомити згодом.

Зазначимо, що про створення робочої групи щодо виборів нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв ще 15 грудня.

Він заявив, що очільником групи буде глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Вирішили створити робочу групу (десь на майданчику Комітету ВРУ з питань держбудівництва) під головування Олександра Корнієнко, з широким залученням бажаючих прийняти участь і без дедлайну закінчення роботи. При тому, залучать до роботи не тільки депутатів, а і представників громадських організацій)", — додав Железняк.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

