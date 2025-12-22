Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибори президента під час війни — у Раді формують робочу групу

Вибори президента під час війни — у Раді формують робочу групу

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 12:44
Чи будуть вибори президента під час війни — Рада формує робочу група щодо швидкого опрацювання питання
Виборча скринька. Фото: 5 канал

У Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. На засідання будуть запрошені представники ЗМІ.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Реклама
Читайте також:
арахамія
Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

Обговорення виборів президента — хто братиме участь

"Обговорення буде проходити спільно із представниками профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, із залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів", — йдеться в повідомленні.

Про дату та час засідання Арахамія пообіцяв повідомити згодом.

Зазначимо, що про створення робочої групи щодо виборів нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв ще 15 грудня. 

Він заявив, що очільником групи буде глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Вирішили створити робочу групу (десь на майданчику Комітету ВРУ з питань держбудівництва) під головування Олександра Корнієнко, з широким залученням бажаючих прийняти участь і без дедлайну закінчення роботи. При тому, залучать до роботи не тільки депутатів, а і представників громадських організацій)", — додав Железняк.

железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи буде балотуватися в президенти керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Також нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, чому голосування в "Дії" може мати негативні наслідки.

Верховна Рада Давид Арахамія вибори президент війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації