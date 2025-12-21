Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Проведення виборів у "Дії" чи за допомогою будь-яких інших сервісів може мати серйозні негативні наслідки. Зокрема, такий спосіб голосування не забезпечить таємницю волевиявлення.

Про це заявив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в ефірі Вечір.LIVE.

Як пояснив нардеп, онлайн-голосування через "Дію" чи схожі системи передбачає ідентифікацію особи. Відтак такий спосіб волевиявлення не буде таємним.

"Суть виборів — щоб тільки я знав, який вибір я зробив. Це головна фундаментальна основа будь-якого голосування у демократичній країні", — наголосив нардеп.

Відсутність анонімності може мати низку ризиків. Зокрема, на виборців можуть тиснути, наприклад, роботодавці. Крім того, можливе зовнішнє втручання, зокрема російських спецслужб.

"Вибори також передбачають спостереження на дільницях. Щоб, умовно, представники партій чи кандидатів могли перевірити голосування. Онлайн це зробити неможливо", — додав Железняк.

