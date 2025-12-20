Відео
Головна Новини дня Буданов не виключив, що буде балотуватися в президенти, — експерт

Буданов не виключив, що буде балотуватися в президенти, — експерт

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 11:58
Буданов не виключив, що буде балотуватися в президенти, — думка експерта
Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов не виключив, що буде балотуватися в президенти України. На це звернув увагу блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький.

Голобуцький проаналізував оприлюднену LB.ua текстову версію розмови з очільником ГУР у Клубі LB.

Буданов не виключив, що буде балотуватися в президенти, — експерт - фото 1
Допис Голобуцький у Facebook. Фото: скриншот

"Говорили про війну, мобілізацію, плани росії, підтримку партнерів — теми важкі, серйозні, стратегічні й точно не передвиборчі. Але інколи політичні сигнали з’являються не в основній частині дискусії, а в самому фіналі. Саме так сталося цього разу. Останнє питання — не про Голову Офісу Президента (як справедливо зауважила Соня Кошкіна, це "реально смішно"), а про інше: чи буде Кирило Буданов балотуватися в Президенти, коли вибори стануть можливими. Питання очікуване, і саме тому важливе — бо всі давно на нього чекають", — зазначив Голобуцький.

Він переконаний, що відповідь Буданова була максимально обережною, але ключове — він не сказав "ні". А в українській політичній реальності це означає сигнал: я піду.

"Я ще не підходив до такого питання… Не певен, що ми стикнемось із ним прямо зараз. А на те, що буде потім, впливає стільки факторів…", — процитував начальника ГУР політолог.

Він підкреслив: це не відмова, а відкладене рішення: не зараз, але й не виключено.

"Двері залишені відкритими. І це сказано публічно, в кінці розмови, коли випадкових слів уже не буває. Чому це важливо? Тому що Буданов сьогодні — один із небагатьох публічних діячів із дуже високим рівнем суспільної довіри. Більше того — він стабільно фігурує як "другий вибір" для різних груп виборців. А це і є класичний показник реального електорального потенціалу. Люди з таким набором характеристик на президентські вибори йдуть. Не завжди одразу це оголошують — але саме так формують політичну суб’єктність: без гучних заяв, гасел, інформкампаній чи білбордів. А через репутацію, впізнаваність і відкладене очікування", — констатував Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, що Буданов пояснив, що буде у випадку, якщо США обмежать розвіддані для України. За його словами, Україна критично залежна від США в цьому напрямку.

Раніше ми також інформували, що Буданов заявив, що РФ скоригувала план нападу на Захід. Раніше Кремль хотіла зробила у 2030 році, однак наразі термін скоротився.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
