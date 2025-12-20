Видео
Буданов не исключил, что будет идти в президенты, — эксперт

Буданов не исключил, что будет идти в президенты, — эксперт

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 11:58
Буданов не исключил, что будет баллотироваться в президенты, - мнение эксперта
Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины. На это обратил внимание блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Голобуцкий проанализировал обнародованную LB.ua текстовую версию разговора с главой ГУР в Клубе LB.

Читайте также:

Выборы в Президенты Украины

Буданов не виключив, що буде балотуватися в президенти, — експерт - фото 1
Сообщение Голобуцкого в Facebook. Фото: скриншот

"Говорили о войне, мобилизации, планах России, поддержке партнеров — темы тяжелые, серьезные, стратегические и точно не предвыборные. Но иногда политические сигналы появляются не в основной части дискуссии, а в самом финале. Именно так произошло на этот раз. Последний вопрос — не о Главе Офиса Президента (как справедливо заметила Соня Кошкина, это "реально смешно"), а о другом: будет ли Кирилл Буданов баллотироваться в Президенты, когда выборы станут возможными. Вопрос ожидаемый, и именно поэтому важный — потому что все давно его ждут", — отметил Голобуцкий.

Он убежден, что ответ Буданова был максимально осторожным, но ключевое — он не сказал "нет". А в украинской политической реальности это означает сигнал: я уйду.

"Я еще не подходил к такому вопросу... Не уверен, что мы столкнемся с ним прямо сейчас. А на то, что будет потом, влияет столько факторов...",— процитировал начальника ГУР политолог.

Он подчеркнул: это не отказ, а отложенное решение: не сейчас, но и не исключено.

"Двери оставлены открытыми. И это сказано публично, в конце разговора, когда случайных слов уже не бывает. Почему это важно? Потому что Буданов сегодня — один из немногих публичных деятелей с очень высоким уровнем общественного доверия. Более того — он стабильно фигурирует как "второй выбор" для разных групп избирателей. А это и есть классический показатель реального электорального потенциала. Люди с таким набором характеристик на президентские выборы идут. Не всегда сразу это объявляют — но именно так формируют политическую субъектность: без громких заявлений, лозунгов, информкампаний или билбордов. А через репутацию, узнаваемость и отложенное ожидание", — констатировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, что Буданов объяснил, что будет в случае, если США ограничат разведданные для Украины. По его словам, Украина критически зависима от США в этом направлении.

Ранее мы также информировали, что Буданов заявил, что РФ скорректировала план нападения на Запад. Ранее Кремль хотела сделала это в 2030 году, однако сейчас срок сократился.

выборы Кирилл Буданов президент ГУР ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
