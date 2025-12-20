Буданов объяснил зависимость Украины от разведданных США

Кирилл Буданов. Фото: LB.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что будет в случае, если Соединенные Штаты Америки ограничат разведданные для Украины. По его словам, есть критическая зависимость страны, которую можно разделить на два направления.

Об этом Кирилл Буданов сказал на встрече Клуба LB.

Реклама

Читайте также:

Разведданные от США

Буданов отметил, что Украина критически зависима от США в смысле космической съемки, радиолокационной и оптической, однако есть две составляющие.

"Первый, мы получаем от них доступ к космосъемке на безвозмездной основе, в виде помощи. Второй — это наши контракты. Так вот, если нам отключить то, что идет в виде помощи, по оптической съемке — это где-то примерно 15-17 % минус, это не критично", — говорит начальник ГУР.

По его словам, критично будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты.

Однако критической остается система раннего предупреждения о баллистической угрозе, тогда как в большинстве других сфер разведки Украина полагается в основном на собственные ресурсы.

Напомним, по информации СМИ, США и ЕС разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает разведданные.

Также Буданов сообщил, что Россия изменила план нападения на страны Запада. По его словам, срок возможной агрессии сократился.