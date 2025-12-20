Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов объяснил, почему Украине необходимы разведданные США

Буданов объяснил, почему Украине необходимы разведданные США

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 11:02
Буданов объяснил зависимость Украины от разведданных США
Кирилл Буданов. Фото: LB.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что будет в случае, если Соединенные Штаты Америки ограничат разведданные для Украины. По его словам, есть критическая зависимость страны, которую можно разделить на два направления.

Об этом Кирилл Буданов сказал на встрече Клуба LB.

Реклама
Читайте также:

Разведданные от США

Буданов отметил, что Украина критически зависима от США в смысле космической съемки, радиолокационной и оптической, однако есть две составляющие.

"Первый, мы получаем от них доступ к космосъемке на безвозмездной основе, в виде помощи. Второй — это наши контракты. Так вот, если нам отключить то, что идет в виде помощи, по оптической съемке — это где-то примерно 15-17 % минус, это не критично", — говорит начальник ГУР.

По его словам, критично будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты.

Однако критической остается система раннего предупреждения о баллистической угрозе, тогда как в большинстве других сфер разведки Украина полагается в основном на собственные ресурсы.

Напомним, по информации СМИ, США и ЕС разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает разведданные.

Также Буданов сообщил, что Россия изменила план нападения на страны Запада. По его словам, срок возможной агрессии сократился.

США война разведка Украина Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации